MONTESILVANO. BLITZ POLIZIA CONTRO SPACCIO

MONTESILVANO. Sono quattro le persone arrestate fra Pescara e Montesilvano (Pescara), in flagranza di reato, in tre distinte operazioni, nell'ambito del blitz, denominato 'Pusher', condotto dalla Polizia in 16 città italiane. Si tratta di un italiano di 51 anni, trovato in possesso di eroina, due senegalesi di 27 e 26 anni, irregolari, e un 27enne marocchino, scoperti con hashish e marijuana. Denunciati, sempre per spaccio, una 36enne di Chieti e un 18enne trovati rispettivamente in possesso di cocaina e marijuana. Tre persone sono state segnalate al Prefetto in quanto detenevano per uso personale dosi di marjuana, hashish, cocaina ed eroina. Nell'ambito delle misure di prevenzione adottate dal Questore sono stati 15 i fogli di via obbligatori emessi a carico di altrettante persone.