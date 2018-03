INPS,MENO SERVIZI NELLA SEDE DI GIULIANOVA

GIULIANOVA. La Direzione provinciale Inps di Teramo comunica che, per concentrare maggiori risorse sulle attività più rilevanti e tipiche delle Agenzie territoriali Inps e considerato che l’Agenzia di Giulianova svolge anche le attività istituzionali relative al “Polo interregionale Abruzzo e Molise per le prestazioni di malattia e maternità dei lavoratori marittimi”, a decorrere da 26/02/2018 non sarà più operativo, presso l’Agenzia di Giulianova, lo sportello su appuntamento del giovedì della Gestione Pubblica-dipendenti pubblici.

I cittadini possono accedere a tutti i servizi on line tramite accesso sul sito www.inps.it