ISTRUZIONE: PUBBLICATO AVVISO PER COSTITUZIONE ITS TRASPORTI

ABRUZZO. Sul portale della regione Abruzzo è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la costituzione di una Fondazione che gestirà tutta l'attività dell'Istituto tecnico superiore di riferimento.

Il nuovo Its sarà costituito nell'ambito della filiera trasporti e logistica nell'area tecnologica della mobilità sostenibile. Possono presentare candidatura per la costituzione della nuova Fondazione Its in qualità di soggetto capofila del partenariato proponente gli istituti di Istruzione secondaria superiore, statali o paritari, appartenenti all'ordine tecnico o professionale. Gli Its si costituiscono come Fondazioni di partecipazione i cui soggetti fondatori devono essere: un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario; una struttura formativa accreditata dalla Regione Abruzzo per la formazione superiore nella provincia sede della Fondazione; un'impresa del settore produttivo a cui si riferisce l'Its; un Dipartimento di un'Università italiana; l'amministrazione provinciale o comunale competente per territorio. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate mediante posta certificata all'indirizzo dpg010@pec.regione.abruzzo.it e presentate entro le ore 14 del 19 marzo 2018.