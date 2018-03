FURTO NELLA SCUOLA: CONDANNATO A 3 ANNI

LANCIANO. Per il furto aggravato di pc alla scuola media D'Annunzio di Lanciano, il gup Marina Valente ha condannato a 3 anni di reclusione e 300 euro di multa, con rito abbreviato, il romeno George Corabu(27), residente da tempo a Lanciano. Il colpo era avvenuto lo scorso 10 luglio e vennero rubati 4 computer, 3 monitor e un server contenente tutti i dati della scuola. A seguito di indagini l'imputato venne identificato e arrestato il 6 ottobre scorso appena rientrato dalla Romania, dove ha trascorso le ferie. La stessa D'Annunzia è stata derubata lo scorso 29 dicembre di altri 20 tablet e 3 pc, oltre al furto di 300 euro contenuti in cassaforte. Indagini ancora in corso. Per la sicurezza nelle scuole, dopo innumerevoli analoghi furti e atti di vandalismo, il Comune di Lanciano ha ora investito i primi 11.650 euro per dotare alcuni plessi di telecamere e sistemi di allarme.