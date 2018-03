SOSPESA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A SULMONA

SULMONA. "In attesa di perfezionare gli atti amministrativi, necessari allo svolgimento dell'attività, il servizio di neuropsichiatria infantile di Sulmona (L'Aquila), situato in via Mazzini, a partire da domani, 14 febbraio, è momentaneamente sospeso". Lo annuncia il manager della Asl provinciale, Rinaldo Tordera. "La sospensione - spiega Tordera - sarà circoscritta al più breve periodo possibile, al fine di limitare i disagi". "Nel frattempo verrà garantita la piena continuità del servizio poiché i pazienti saranno assistiti nell'edificio ex comboniani, in via Gorizia, che attualmente ospita il servizio di riabilitazione".