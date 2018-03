ASL PESCARA: ARRIVA TERAPIA SUB INTENSIVA PEDIATRICA

PESCARA. La Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato l'attivazione, in via definitiva, di una struttura di Terapia sub intensiva pediatrica - dotata di due posti letto - all'interno dell'Unità operativa complessa di Pediatria dell'ospedale di Pescara. Lo scorso 6 febbraio la Asl ha comunicato di aver completato l'acquisizione di tutta la strumentazione e delle attrezzature necessarie per l'assistenza ai piccoli pazienti, compresa l'installazione di monitor multiparametrici in postazioni remote. La Giunta, nella stessa delibera, ha anche concesso il nulla osta all'assunzione - con procedura d'urgenza - di 5 infermieri pediatrici, così da garantire la continuità dell'assistenza. Per rendere operativa la nuova struttura, il personale sanitario della Rianimazione del presidio ospedaliero di Pescara ha seguito un percorso di formazione specifico all'Istituto di Alta specializzazione "Gaslini" di Genova.