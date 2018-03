AVARIE PER DUE AUTOBUS TUA: AZIENDA SI SCUSA E ANNUNCIA RINNOVO FLOTTA

PESCARA. Sabato si sono registrati ritardi a causa di avarie che hanno interessato due corse di Tua Spa in partenza da Roma e la società si scusa.

I problemi si sono verificati sulla corsa delle ore 17,45 (bus 1148) e su quella delle ore 18,45 (bus 1248) che, nel frattempo era stata utilizzata per soccorrere i 30 passeggeri della corsa precedente ferma nei pressi dello svincolo di Torano.



Tutti i viaggiatori, di entrambe le corse, sono stati riprotetti grazie alla corsa partita da Avezzano alle 19,45 (bus 1211).

«Tua Spa, rammaricata per l' accaduto, si scusa con la clientela per il grave disagio arrecato». L’azienza precisa anche che sono in corso gare per il rinnovo della flotta destinata su tali rotte «che consentiranno, entro l'anno, il rinnovo radicale del parco».