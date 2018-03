CHIETI: PROROGA PER LICEO ARTISTICO NEI LOCALI CIAPI

CHIETI. Gli studenti del liceo artistico e del liceo coreutico 'Nicola da Guardiagrele', annessi al convitto nazionale 'Gian Battista Vico' di Chieti, potranno proseguire l'attività didattica negli spazi del Ciapi di Chieti Scalo.

Lo ha deciso la Giunta regionale, riunita nel pomeriggio a Pescara, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione (di proprietà della Fondazione Ciapi, partecipata dalla Regione), la Provincia di Chieti, la dirigenza del liceo e la Fondazione.

L'edificio scolastico, lo scorso ottobre, era stato interessato da un cedimento strutturale, dopo il quale gli allievi erano stati trasferiti in sedi provvisorie, non adatte però allo svolgimento di una serie di attività, in particolare quelle di laboratorio.

Di qui la richiesta dell'Ufficio scolastico alla Provincia e alla Regione, affinché venisse trovata una soluzione logistica idonea, individuando nella sede del Ciapi l'opzione più rispondente alle esigenze della scuola.

Lo scorso mercoledì c'è stato un sopralluogo nello stabile, a cui hanno partecipato rappresentanti della scuola, della Provincia e della Regione, nel corso del quale è emersa la necessità di eseguire interventi di adeguamento dei locali per un importo di 300mila euro. Somma che la Regione si è impegnata a reperire per consentire i lavori.