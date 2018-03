FERMATO CON 100 GRAMMI DI COCAINA A FRANCAVILLA

CHIETI. Un cittadino albanese di 30 anni è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Chieti per detenzione di sostanze stupefacenti. A Francavilla al Mare (Chieti) l'uomo è stato fermato a bordo di un'auto. Nel corso della perquisizione sono stati trovati un involucro con 100 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti. A casa, nascosti sotto un materasso, altri 1.600 euro e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato condotto nel carcere di Chieti a disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Marika Ponziani. La droga, con molta probabilità destinata al mercato della costa teatina e pescarese, avrebbe fruttato al dettaglio circa 20.000 euro.