TENNIS FED CUP CHIETI: SCATTA L’ORDINANZA PER LA SICUREZZA

CHIETI. Un'ordinanza a tutela dell' incolumità pubblica che pone una serie di divieti in occasione della Fed Cup, la coppa del mondo di tennis femminile a squadre che si svolgerà al Palatricalle di Chieti il 10 e 11 febbraio prossimi, è stata emessa dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Il provvedimento vieta l'introduzione nell'area interessata dall'evento di bottiglie e contenitori in vetro o lattine dalle ore 13 del 10 febbraio alle ore 2 dell'11 febbraio e dalle ore 12 dell'11 febbraio alle ore 2 del 12 febbraio. Inoltre vieta la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici all'interno della struttura e di effettuare il commercio itinerante nell'area esterna e nelle vie limitrofe nelle giornate del 10 e 11 febbraio. Le sanzioni amministrative previste nel caso di violazione dell'ordinanza sono comprese fra 25,00 e 500,00 euro.