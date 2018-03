MORTA DOPO INVESTIMENTO: SCATTA ACCUSA PER OMICIDIO STRADALE

CHIETI. La Polizia Municipale di Chieti ha denunciato a piede libero per omicidio stradale l'automobilista che lo scorso 5 febbraio intorno alle 19 ha investito, senza prestarle soccorso, una donna di 80 anni di Chieti, Rosetta Di Renzo, deceduta tre giorni dopo il ricovero in ospedale. L'investimento si è verificato all'imbocco di via dei Vezi, una strada di Chieti a senso unico che porta alla piazza dei Templi Romani, in pieno centro storico. All'identificazione dell'automobilista si è arrivati incrociando alcune testimonianze e le immagini di un impianto di videosorveglianza che si trova nella zona. Al momento dei soccorso si era ipotizzato che la donna fosse finita a terra sull'asfalto a causa di un malore e per una caduta accidentale. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica del capoluogo teatino Marika Ponziani.