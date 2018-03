GIUSTIZIA, NUOVO PERSONALE NEI TRIBUNALI ABRUZZESI

L'AQUILA. Da oggi in servizio, negli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, i 31 assistenti giudiziari idonei del concorso bandito il 22 novembre 2016 e chiuso con graduatoria approvata il 14 novembre 2017. Lo rende noto il Ministero della Giustizia. Si tratta della seconda ondata di assistenti giudiziari, individuati dopo un primo scorrimento della graduatoria, dopo i 799 vincitori a livello nazionale (19 per l'Abruzzo) che dai primi giorni di gennaio scorso sono già operativi presso la sede di lavoro. Nel complesso, per la regione, si tratta di 50 nuovi assistenti giudiziari. "Una vera e propria iniezione di giovani energie, quindi, che contribuirà a ridurre ancor più il tasso di scopertura di organico di quegli uffici, per lo più del centro-nord, nei quali era stata segnalata una sensibile carenza di personale amministrativo" si legge in una nota del ministero. Questa la distribuzione dei 50 assistenti giudiziari: 14 a Chieti, tra Ufficio Notifiche Protesti, Procura e Tribunale; 27 a L'Aquila, tra Corte d'Appello, Giudice di Pace, Ufficio Notifiche e Protesti Procura Generale, Procura Repubblica, Tribunale e Tribunale di Sorveglianza; 4 a Pescara, tra Procura Repubblica e Tribunale; i a Sulmona, Giudice di Pace; 4 a Teramo, tra Procura Repubblica e Tribunale.