NUOVO SEGRETARIO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

SAN GIOVANNI TEATINO. Gianluca D'Amelio, 43 anni, è il nuovo Segretario generale del Comune di San Giovanni Teatino. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, lo scorso sabato 3 febbraio 2018, su proposta del Presidente Marco Cacciagrano è stata approvata all'unanimità la "Convenzione tra il Comune di San Giovanni Teatino e il Comune di Miglianico per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale".

Gianluca D'Amelio, laureato nel 1999 in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ha seguito il corso di perfezionamento post lauream in "Diritto e management dello sport" ed ha le abilitazioni all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche dal 2002 e su posti di sostegno psico-motorio nelle scuole superiori dal 2004. E' abilitato alla professione di avvocato ed ha conseguito l'idoneità a Segretario generale, in comuni fino a 65 mila abitanti, nel 2013.

E' stato segretario comunale dei Comuni di Gessopalena, San Martino alla Marrucina e Fara San Martino. Ha avuto incarichi a scavalco presso i Comuni di Altino, Ari, Pretoro, Rapino , Tollo, Torrevecchia Teatina e Torricella Peligna. Nei giorni scorsi ha sottoscritto il decreto di nomina al Comune di San Giovanni Teatino

Gianluca D'Amelio assume l'incarico lasciato da Angela Erspamer, dallo scorso 2 novembre 2017 nuovo Segretario generale del Comune di Vasto.