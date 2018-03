CAPPELLE, ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

CAPPELLE SUL TAVO. Violazione della libertà vigilata, maltrattamenti in famiglia e uso di stupefacenti. Protagonista un 43enne di Cappelle sul Tavo (Pescara) al quale i carabinieri della Compagnia di Pescara hanno notificato, nel giro di due giorni, due ordinanze di applicazione di misura di sicurezza emesse dal Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura che ha condiviso le risultanze investigative prodotte dai militari che hanno poi arrestato l'uomo. Il 43enne si trova in una casa di cura e custodia in provincia de L'Aquila.