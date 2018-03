CONCORSI TRUCCATI, INTERDIZIONE PASSA DA 12 A 6 MESI

FIRENZE. Il tribunale del riesame di Firenze ha ridotto da 12 a 6 mesi l'interdizione dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario per i docenti Andrea Carinci e Lorenzo Del Federico, e confermato 6 mesi per lo stesso tipo di interdizione per i docenti Loris Tosi, Francesco Tundo e Mauro Beghin.

Gli interdetti devono anche astenersi da ogni altra funzione connessa a ogni altro incarico comunque assegnato in ambito accademico. In più volte il tribunale del riesame si è pronunciato sulle interdizioni emesse dal gip riguardo a un cospicuo numero di docenti indagati, a vario titolo, nell'inchiesta del pm Paolo Barlucchi sulla presunta corruzione nei concorsi per l'abilitazione nazionale alla docenza in diritto tributario. E' il terzo provvedimento preso dal riesame sulle interdizioni.