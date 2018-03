ATESSA. Per un grave guasto tecnico al sistema di cataforesi è stata sospesa la produzione alla Sevel di Atessa (Chieti) nel turno pomeridiano di ieri che doveva partire alle 14. L'attività è stata fermata al reparto verniciatura 2. L'azienda ha reso noto ai dipendenti che la produzione riprenderà regolarmente questa sera alle ore 22 per il terzo turno, quello C.