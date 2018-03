Spoltore. Delibera di giunta per i rimborsi dei danni dell’alluvione del 13 agosto 2006

CRONACA. SPOLTORE. L’amministrazione comunale con atto di Giunta n. 174 del 9/09/2010 ha definito gli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo concesso dalla Regione Abruzzo e dallo Stato Centrale in favore dei cittadini danneggiati in seguito agli eventi atmosferici del 13 agosto 2006. L’atto emanato è stato possibile grazie all’impegno del personale del comune che ha esaminato 1000 domande in 8 mesi sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione all’uopo istituita nel tavolo tecnico formato da Regione e Comuni interessati. Il monte del fabbisogno per far fronte alla richiesta dei soggetti richiedenti ammonta ad € 305.012,64 di cui € 203.307,62 per ristorare 269 istanze per danni a beni immobili ed € 101.705,02 per ristorare 413 istanze per danni a beni mobili registrati. Le erogazioni verranno effettuate nel momento in cui l’ente Regionale provvederà agli adempimenti circa la somministrazione del saldo pari ad € 109.262,64 in ragione dell’acconto già corrisposto pari ad 195.750,00. 17/09/2010 15.39