PASSEGGERO STA MALE: VOLO BOLOGNA-RIRANA ATTERRA A PESCARA

PESCARA. Atterraggio di emergenza ieri in tarda mattinata a Pescara, all'aeroporto d'Abruzzo, per il volo Bologna-Tirana della Blu Panorama a bordo del quale un passeggero di 77 anni si è sentito male. Come da protocollo internazionale, una volta scattato l'allarme il velivolo è atterrato. Sulla pista ad attenderlo un'ambulanza del 118 dove i sanitari hanno prestato le cure del caso, prima del trasferimento del passeggero in ospedale per il quale si parla di sospetto infarto. Poco dopo l'aereo è decollato da Pescara per riprendere la rotta verso la capitale albanese. Le operazioni di soccorso sono state gestite dagli agenti della Polizia di Frontiera, coordinati dal comandante Dino Petitti.