RUBARONO IN UNA SCUOLA, CONDANNATI A DUE ANNI E MEZZO

TERAMO. A ottobre 2017 erano stati arrestati dopo essere stati colti in flagranza mentre stavano rubando all'interno dell'istituto Alberghiero di Giulianova (Teramo), in via Bompadre. Un episodio per il quale oggi, al termine del rito abbreviato davanti al giudice Lorenzo Prudenzano, un 32enne e un 48enne di Giulianova sono stati condannati a due anni e sei mesi ciascuno per furto aggravato. I fatti contestati risalgono al 30 ottobre scorso quando una pattuglia dei Carabinieri di Giulianova (Teramo) aveva sorpreso i due mentre armeggiavano su alcuni distributori automatici di bevande e alimenti. Perquisiti erano stati trovati in possesso di 60 euro e di materiale di vario genere utilizzato per la didattica e asportato dalle aule. La refurtiva, interamente recuperata, era stata restituita alla direzione dell'istituto, i due erano stati arrestati.