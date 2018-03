SCUOLE PROVINCIA TERAMO: CONSEGNATI ALTRI LAVORI

TERAMO. Sono stati consegnati questa mattina alla ditta Cantagalli i lavori di miglioramento sismico del “Comi” di Teramo, storica sede dell’Istituto tecnico per ragionieri programmatori. Con questo intervento – oltre un milione di euro derivanti da finanziamento ottenuto dopo il sisma del 2009 e otto mesi per completare i lavori – la struttura raggiungerà un indice di vulnerabilità sismica dello 0,85. I finanziamenti sono diventati disponibili nel 2013 e, trattandosi di un edificio sottoposto a vincolo della Sovrintendenza, l’iter di approvazione del progetto è stato lungo e articolato e ha anche subito un’ interruzione e una revisione in seguito al sisma del 2016.

Alla consegna, oltre ai tecnici, al Rup Marco Di melchiorre e alla dirigente scolastica Clara Moschella, era presente il consigliere delegato all’edilizia Mirko Rossi il quale ha compiuto un sopralluogo anche nel plesso più recente del Comi (dove attualmente è ospitata una succursale del Liceo scientifico Einstein e una serie di associazioni) destinatario quest’ultimo di un finanziamento di 2 milioni e 800 mila euro: in questo caso si tratta di fondi ottenuti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per il sisma del 2016. Il “Comi” (vecchio e nuovo plesso), una volta completati i lavori, è destinato a diventare un polo scolastico strategico in quanto, potendo ospitare oltre 1000 studenti, consentirà di riportare in centro storico scuole e studenti attualmente dislocati in periferia: un valore aggiunto, come rileva il consigliere Rossi, considerati i problemi sopraggiunti dopo i numerosi terremoti che si sono susseguiti fra il 2016 e il 2017.

Nelle prossime ore sarà assegnata anche la gara per la sistemazione del “Pascal” sede dell’istituto tecnico superiore in via Bafile sempre a Teramo. Stiamo parlando di un intervento da 5 milioni e 379 mila euro, in questo caso si tratta di un finanziamento ottenuto nel 2017 dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per i danni del terremoto 2016.