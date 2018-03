NICO CARUSI, SEGRETARIO ABRUZZO DEL SINDACATO POLIZIA LIBERTA’ E SICUREZZA

ABRUZZO. La nomina è stata ufficializzata oggi dal Segretario Generale di Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (LES), sindacato che rappresenta l’unica voce dell’UGL nella Polizia di Stato, Giovanni Iacoi, in occasione della riapertura dell’attività sindacale per il 2018.



Carusi, poliziotto e consigliere del Comune di Tortoreto in provincia di Teramo, si è detto lusingato dell’incarico ed ha ribadito il suo impegno a rappresentare al meglio le istanze dei colleghi. In merito al programma su cui si fonda l’attività di del sindacato di Polizia, #lapoliziachemeritiamo, ha affermato: “Lavorare per una Polizia nuova, efficiente e meritocratica è un dovere a cui non possiamo sottrarci. Lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto ai cittadini del nostro territorio”.



Il programma si basa su due punti fondamentali: riformare il sistema giudiziario italiano ridando alla Polizia di Stato il ruolo che le spetta di dominus delle indagini di polizia giudiziaria (come avviene in tutti i paese civili!) cancellando definitivamente la titolarità delle indagini in capo alla Magistratura (#stopalmagistratopoliziotto) ed, anche, lavorare ad un testo unico di norme che regolamentino l’amministrazione della Polizia di Stato (#StatutodeiPoliziotti) così superando l’attuale ordinamento scritto nel 1981 e pensato ancor prima. Dopo circa 50 anni ci meritiamo una nuova e più funzionale Polizia.