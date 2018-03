SNAM. COMUNE DI SULMONA RICORRE AL TAR

SULMONA. Il Comune di Sulmona ha definito le modalità con cui intende portare avanti il ricorso al Tar contro il procedimento del Consiglio dei Ministri che autorizza la realizzazione in città della centrale di compressione Snam. La Giunta ha deliberato l’affidamento dell’incarico a un legale del Foro di Roma, il professor Alfonso Celotto, amministrativista e costituzionalista del Foro di Roma con esperienza in materia ambientale.

Un’importante decisione che il sindaco Annamaria Casini ha voluto condividere con i sindaci del territorio, convocando una riunione che si è tenuta nel pomeriggio di oggi nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, al fine di consentire il coinvolgimento dei primi cittadini che intendono partecipare al ricorso, facendo confluire in questa azione principale la proprie adesione. Non si ferma, dunque, la battaglia contro la realizzazione dell’opera ritenuta dannosa per un territorio ad elevato rischio sismico.