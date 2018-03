MONTESILVANO. Tamponamento in mattinata all'interno della galleria San Giovanni lungo la Variante SS714 in direzione nord, nel territorio comunale di Montesilvano. Una persona è rimasta leggermente ferita. Qualche rallentamento si è creato per il traffico verso Montesilvano. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.