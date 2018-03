NUOVE FUNZIONI PER SPOLTORE SERVIZI

SPOLTORE. Nuove funzioni alla società Spoltore Servizi: è il prossimo obiettivo dell'amministrazione che, con un voto della giunta, ha avviato l'iter per modificare lo Statuto della società in-house. La volontà è di affidare alla Spoltore Servizi una serie di servizi strumentali, quali manutenzione ordinaria delle strade (compresa la manutenzione e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale), sorveglianza del territorio e pronto intervento in situazioni di emergenza, riparazione di immobili, attrezzature e manufatti di parchi e giardini, fontane pubbliche. Alla Spoltore Servizi sarà affidato inoltre il compito di allestire luoghi ed edifici per manifestazioni varie o compiti istituzionali.

Una decisione -spiegano dal Comune- legata all'esperienza degli ultimi anni, durante i quali sono state riscontrate diverse criticità in seguito all'affidamento esterno dei lavori di manutenzione, in particolare sul rispetto delle tempistiche, sulla reperibilità degli operatori nelle ore notturne, la scarsa conoscenza del territorio.

L'amministrazione vuole dunque di cumulare la gestione dei servizi pubblici locali con la gestione di servizi strumentali, seguendo l'orientamento recente della giurisprudenza che individua nell'outsourcing una possibilità e non un obbligo: le pubbliche amministrazioni possono dunque, se ritengono, produrre in proprio beni e servizi che potrebbero comperare sul mercato (sempre nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità).