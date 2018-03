SPACCIAVA ANCHE SE RICOVERATO: ARRESTATO

GIULIANOVA. Arrestato per droga dalla polizia stradale. E' quanto e' successo ieri sera verso le ore 20:20 quando due operatori del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova, liberi dal servizio ed in visita ad un amico ricoverato presso l'ospedale civile di Giulianova, hanno notato un quarantenne di Mosciano S. Angelo, confabulare e scambiarsi qualcosa con alcuni tossicodipendenti conosciuti. I poliziotti insospettitisi, hanno immediatamente bloccato l'uomo mentre consegnava un involucro di colore verde e riceveva, in corrispettivo alcune banconote. La perquisizione personale ha consentito di rivenire anche, nascosto nel giubbino, una dose di 2 grammi di eroina gia' confezionata. Hanno accertato, cosi', che il 40enne in realta' era ricoverato in un reparto dell'ospedale dove celava, all'interno del cassetto del comodino, un ulteriore involucro con 4 grammi di marjiuana ed anche un bilancino elettronico. Tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica, e' attualmente in regime degli arresti domiciliari presso il reparto di Ortopedia.