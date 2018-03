SANGRO SERVIZI ATESSA, NUOVO CDA PER SOCIETA’ PUBBLICA GAS

LANCIANO. Eletto un nuovo consiglio di amministrazione alla Sangro Servizi di Atessa (Chieti), società di distribuzione gas pubblico-privato, dopo che lo scorso 24 novembre i tre Comuni soci hanno costretto alle dimissioni il precedente consiglio.

Il nuovo Cda della società energetica è composto dal presidente, Vincenzo Genovesi, manager, in rappresentanza del Comune di Atessa, Franco Cocco, ragioniere, per il Comune di San Vito, e Maurizio Bucci, revisore dei conti e commercialista, per il Comune di Paglieta. Per il socio minoritario privato Coop Gas i membri eletti sono Lorenzo Ballini e Maddalena Stoppa.

«E' stata svolta un'azione di responsabilità in una situazione economico-finanziaria drammatica, con 4 milioni di euro di crediti non riscossi - commenta il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli - Nessuna politica spartitoria e nessuna rincorsa alle poltrone».

Non ci sarà più un amministratore unico.