AVEZZANO-TORINO? PROVE TECNICHE DI COLLABORAZIONE

AVEZZANO. Questa mattina, accompagnato dal dott. Claudio Paciotti, capo di gabinetto, e dall'ing. Francesco Di Stefano, il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis ha incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha ricevuto la delegazione nel suo ufficio di prima cittadina del Comune di Torino con il dott. Luca Pasquaretta, capo del suo staff. "Ci siamo confrontati sulle nostre idee di amministrazione e rilancio delle citta' - ha riferito il sindaco De Angelis - e molti sono stati gli spunti interessanti della conversazione, tanto da accennare a possibili iniziative da assumere insieme in futuro. Abbiamo conosciuto una persona preparata, disponibile e molto gentile. Un modo di amministrare con determinazione ma col sorriso, che non e' molto diverso dal nostro", ha dichiarato sul suo profilo facebook il sindaco di Avezzano, che poi ha "cinquettato" su twitter con il il sindaco Appendino, che l'ha ringraziato per la visita, auspicando future collaborazioni tra le due citta': "Grazie Gabriele, un piacevole incontro che spero abbia seguito attraverso collaborazioni tra le nostre citta'", ha scritto il sindaco Chiara Appendino.