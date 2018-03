GUARDIAGRELE-CASOLI. COL CAMION NELLA SCARPATA: AUTISTA GRAVE

GUARDIAGRELE. Un camionista di Casoli (Chieti), G.P.P., 73 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 sulla statale Guardiagrele-Casoli. L'uomo era alla guida di un Iveco, privo di carico, e improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata alta 5 metri, in un tratto stradale che era in piena curva. Il camionista è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno poi deciso per l'immediato trasferimento in elicottero al nosocomio adriatico, dove l'uomo è giunto in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Guardiagrele e i vigili del fuoco di Casoli e Chieti per il recupero del mezzo con l' autogru.