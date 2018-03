CANE ANTIDROGA SCOVA 2KG DI HASHISH

SPOLTORE. Avevano nascosto la droga in una zona appartata di campagna, pensando di non correre rischi. È stato invece il fiuto del cane della Polizia di Stato, Ketty, a scovare oltre due chilogrammi di hashish, suddivisi in venti panetti, nelle campagne di Spoltore (Pescara), vicino l'ex discarica "Colle Cese", dove il cane antidroga, una femmina di pastore tedesco in forza alla Squadra Volanti, era stata portata dal suo conduttore per effettuare un addestramento all'aperto. Appena iniziata l'esercitazione, Ketty si è diretta verso un cumulo di massi, segnalando con grande agitazione la presenza dello stupefacente. Con grande sorpresa dei poliziotti impegnati nell'esercitazione, è stato così rinvenuto l' involucro che conteneva venti panetti di hashish. Sulla droga, evidentemente nascosta in quel posto per poi essere recuperata successivamente, sono in corso accertamenti da parte della Polizia Scientifica.