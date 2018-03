CADE MENTRE SALE SUL CAMION, MORTO IN OSPEDALE

PESCARA. Un uomo di 70 anni, Giovanni Garbino residente a Pescara, è deceduto la notte scorsa all'ospedale civile del capoluogo adriatico dove si trovava, nel reparto di Rianimazione. L'uomo sabato scorso era rimasto ferito dopo essere caduto mentre stava salendo sul suo camion che voleva spostare in via Strada Comunale Piana. Ricoverato al "Santo Spirito", nel reparto di Chirurgia Toracica, in seguito alle fratture e ferite riportate nella caduta, l'uomo è poi peggiorato con il trasferimento nel reparto di Rianimazione dove è morto la scorsa notte, in seguito a delle complicazioni.