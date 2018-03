TERAMANO ARRESTATO PER SPACCIO

TERAMO. Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio per le festivita' natalizie, nella mattinata di sabato scorso, gli Agenti della Volante della Questura di Teramo, diretta dal Commissario Capo D'Armi, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un venticinquenne di Penna S.Andrea (Teramo). Il giovane si trovava a bordo della propria autovettura quando e' stato fermato per un normale controllo sulla S.P.150. Poiche' da subito si mostrava in evidente tensione durante l'attivita' di verifica dei documenti, i poliziotti hanno effettuato un’ispezione del veicolo particolarmente approfondita, rinvenendo nascosti nel bagagliaio tra le buste in plastica, un bilancino elettronico e circa 80 grammi di hashish gia' suddiviso in dosi avvolte nel cellophane oltre a 150 euro in banconote di piccolo taglio presumibile provento dell'attivita' di spaccio. Dopo le formalita' di rito il giovane, gia' gravato da numerosi precedenti tra cui estorsione e rapina, e' stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.