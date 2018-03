ANZIANA DECEDUTA DA GIORNI TROVATA IN CASA A PESCARA

PESCARA. Tragedia della solitudine a Pescara. Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna ottantenne, morta presumibilmente da circa una decina di giorni per cause naturali, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Palestro nella zona nord di Pescara. Dopo l'allarme lanciato da alcuni condomini dello stabile allarmati perché non vedevano l'ottantenne, sono stati i vigili del fuoco a fare la drammatica scoperta, e a rinvenire il corpo privo di vita. Sul posto anche il medico legale che ha certificato il decesso che risalirebbe, secondo un primo esame, ad alcuni giorni fa. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura. Come emerso dalle prime informazioni l'anziana viveva in casa da sola e non aveva parenti in zona.