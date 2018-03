APPROVAZIONE BILANCIO REGIONE ABRUZZO, SI PARTE IL 18 DICEMBRE

ABRUZZO. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio ha stabilito il calendario dei lavori della sessione di Bilancio 2017. Avvio lunedì 18 dicembre alle 10 con la Commissione Bilancio per le audizioni. Martedì 19 dicembre alle 10 è convocato in seduta ordinaria ed urgente il Consiglio regionale per l'esame del Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e del progetto di legge sulle "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale". A seguire, dalle 15, la Commissione Ambiente e Territorio; alle 15.30 la Commissione Agricoltura; alle 16 la Commissione Politiche Europee e alle 16.30 la Commissione Salute. Alle 17 è convocata la Commissione Bilancio per il parere di merito. Mercoledì 20, dalle 10 alle 14, torna a riunirsi la Commissione Bilancio per il parere di merito sullo schema di Bilancio. Giovedì 21 alle 10, seduta del Consiglio per esaminare i documenti contabili, con eventuale prosecuzione a venerdì 22 ed eventuale ulteriore prolungamento a sabato 23. Le attività consiliari saranno sospese dal 2 gennaio 2018 al 4 gennaio 2018 e riprenderanno secondo il calendario della prima settimana con i lavori della Commissione Bilancio.