OK GRADUATORIA PER RIQUALIFICAZIONE PORTI

ABRUZZO. Con Determinazione DPD027/54 del 12 dicembre 2017 si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito dei progetti prodotti, relativamente al finanziamento della misura 1.43 - "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" della programmazione FEAMP 2014/2020. Sono stati ritenuti idonei il progetto dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico centrale per gli interventi sul porto di Pescara e quello dell'A.R.A.P. (Azienda Regionale Attività Produttive) relativamente al porto di Giulianova. "Inizia la fase operativa - spiega l'assessore Dino Pepe - e dopo l'importante lavoro burocratico svolto egregiamente dal Dipartimento e dagli Uffici Pesca, riusciamo a dare risposte concrete agli operatori che ci chiedono insistentemente il miglioramento delle infrastrutture portuali. Qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati, interventi per accrescere l'efficienza energetica, per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, dei pescatori, per contribuire alla protezione dell'ambiente anche attraverso investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Finalmente queste tematiche non saranno soltanto 'principi di impegno' ma declinazioni concrete delle esigenze dei territori e degli operatori da sempre legati da un rapporto simbiotico".