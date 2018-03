RITROVATI 3 ESCURSIONISTI SUL GRAN SASSO

L’AQUILA. Ritrovati i 3 scalatori di cui da ieri si erano perse le tracce sul Gran Sasso. I tre escursionisti, due di Roma e uno di Potenza, erano rimasti bloccati a causa delle avverse condizioni meteo. Questa mattina, dopo che ieri sera i genitori dei tre avevano dato l'allarme, sono stati tratti in salvo. Le loro condizioni di salute sono state giudicate buone e, come prassi, sono stati trasferiti con l'elicottero del 118 all'ospedale dell'Aquila, dopo l'intervento del soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo e della Guardia di Finanza. Permangono comunque critiche, nonostante l'ondata di alta pressione che si e' stabilita sull'Italia le condizioni meteo. Dalla Protezione Civile arriva un avviso che indica come dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte anche sull'Abruzzo