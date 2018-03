STALKING A MONTORIO, PATTEGGIA 8 MESI

MONTORIO AL VOMANO. Resta in carcere il 62enne arrestato due giorni fa per stalking a Montorio al Vomano (Teramo). Ieri, in sede di udienza di convalida davanti al giudice, Franco Tetto, l'uomo ha infatti patteggiato una pena ad otto mesi senza sospensione condizionale della pena.

L'uomo, che già nel mese di novembre si era reso responsabile di alcuni atti molesti nei confronti della vittima, una 47enne di Montorio con la quale in precedenza aveva instaurato un rapporto di amicizia, era finito in manette domenica dopo che la donna, vedendolo aggirarsi sotto casa, impaurita aveva chiamato i Carabinieri. Sul posto erano immediatamente arrivati i militari, che avevano trovato l'uomo in possesso di un coltello nascosto in una tasca dei pantaloni.