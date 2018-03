EDILIZIA SOCIALE, LA REGIONE CERCA IMMOBILI

ABRUZZO. La giunta regionale ha approvato l'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse rivolto alla realizzazione, al recupero o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.

«Il Fondo Immobiliare– spiega l’assessore regionale Donato Di Matteo - , sarà finalizzato alla risoluzione delle problematiche riguardanti le molteplici criticità esistenti nell’ampio ambito delle residenze per famiglie economicamente svantaggiate, ma anche per anziani da sostenere e studenti universitari in cerca di alloggi a prezzi contenuti, incrementando l’offerta di unità immobiliari residenziali a canoni calmierati sull’intero territorio della Regione Abruzzo, altresì per favorire operazioni di riqualificazione urbana e, laddove possibile, anche attraverso la riutilizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni, non più utilizzato dalle stesse».

Al termine della fase negoziale saranno pubblicati gli esiti finali delle proposte formalmente accolte.