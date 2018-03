BARATTELLI RESPONSABILE RICOSTRUZIONE ANCE

L'AQUILA. Al presidente dell'associazione nazionale coStruttori edili della provincia dell'Aquila, Ettore Barattelli, è stato affidato l'incarico di responsabile della struttura di coordinamento del terremoto e delle relative politiche di ricostruzione dell'Ance Nazionale. Lo rende noto l'associazione provinciale aquilana. La decisione è stata presa oggi, dal neo presidente, Gabriele Buia, nel corso della riunione di coordinamento delle associazioni territoriali del sisma centro Italia che si è tenuta a Roma. "Si tratta di un successo di tutta la squadra di Ance L'Aquila e del difficile e certosino lavoro che stiamo svolgendo a tutti i livelli amministrativi per far valere le ragioni non solo delle imprese ma dei territori che hanno diritto ad una ricostruzione equa e veloce" - ha commentato il presidente dei costruttori aquilani - "Abbiamo contribuito in questi anni alla messa a punto di un modello di ricostruzione, quello del 2009, che ha dato buoni frutti, pur nei rallentamenti dovuti ad una burocrazia ipertrofica. Con questo incarico si riconosce il peso delle competenze sviluppate in questi anni dalla territoriale aquilana e al suo attivismo nelle questioni del sisma che si ripercuotono su gran parte del sistema italiano delle imprese che nel cantiere più grande d'Europa hanno oggi possibilità di approvvigionamento di commesse". Barattelli spiega che "faremo del nostro meglio per favorire un contagio di pratiche positive ed innovazione legislativa anche negli altri crateri. Riteniamo che dall'esperienza del nostro territorio possa scaturire una ponderata visione per un testo universale sulle ricostruzioni e le emergenze. Sono moltissime le battaglie da fare in questo senso e noi continueremo il lavoro che stiamo già svolgendo con la Sottosegretaria De Micheli".