NEVE. DAL 30 NOVEMBRE SI SCIA SU AREMOGNA

ROCCARASO. La stagione sciistica del comprensorio Skipass Alto Sangro, il più grande dell'Appennino con oltre 110 chilometri di piste, comincia da domani, 30 novembre, in anticipo rispetto al 2 dicembre annunciato ieri. Il lavoro svolto in queste ore dagli operatori del Consorzio Skipass Alto Sangro e le condizioni favorevoli del tempo hanno infatti consentito la partenza in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Si comincerà sui tracciati dell'Aremogna dove il grande sforzo messo in campo con l'utilizzo dell'innevamento programmato, permetterà di aprire alcune piste. Sicuramente si potrà sciare sulle piste del "Pallottieri" e si potrà utilizzare la manovia. Nei prossimi giorni potrebbero però esserci altre sorprese, sia per il lavoro svolto con l'innevamento programmato, sia per la perturbazione attesa nelle prossime ore. In queste condizioni, le tariffe dello skipass saranno ridotte