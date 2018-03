AGGREDì POLIZIOTTI E CARABINIERI: 30ENNE PATTEGGIA UN ANNO

TERAMO. Dieci giorni fa aveva aggredito polizia e carabinieri, intervenuti in una palazzina di San Nicolò a Tordino, frazione di Teramo, per sedare una lite. Un'aggressione per la quale questa mattina Z.A., 30 anni, di Giulianova (Teramo), ha patteggiato davanti al giudice Lorenzo Prudenzano una pena ad una anno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'aggressione si era consumata lo scorso 16 novembre quando intervenuti sulla scorta di una segnalazione per una lite condominiale i poliziotti avevano rinvenuto l'uomo disteso sul pianerottolo. A quel punto il capo pattuglia si era avvicinato per verificare se l'uomo stesse male e aveva ricevuto dal giovane un violento pugno al viso, che gli aveva provocato la rottura del setto nasale. Subito dopo il 30enne aveva aggredito anche l'altro poliziotto con pugni e calci, tanto da rendere necessario anche l'intervento dei Carabinieri del Radiomobile e di una pattuglia della Squadra Mobile della Questura, che a fatica erano riusciti ad immobilizzare l'uomo. Nell'intervento era rimasto ferito anche un carabiniere.