MONTESILVANO. COMPLETATA PISTA CICLABILE

PESCARA. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco ha riconsegnato al comune di Montesilvano e alla Regione i lavori eseguiti sul litorale di Montesilvano, a partire dal confine con Pescara, per il completamente del Bike to Coast. I lavori, del valore di 1,1 mln di euro, hanno permesso l'adeguamento di piste gia' esistenti e la realizzazione di alcuni tratti ex novo, in sede propria a doppio senso di marcia, finalizzati a riconnettere i tratti esistenti e mancanti e dare continuita' al completamento della pista ciclabile che attraversera' tutto il litorale abruzzese. In particolare la Provincia ha realizzato un primo tratto, dallo stabilimento Tortuga fino a via Arno, della lunghezza di 400 ml.; un tratto ex novo che si sviluppa su parte della carreggiata stradale (lato mare) precedentemente utilizzata a parcheggio; parte dei parcheggi e' stata recuperata sul lato pineta della carreggiata, con la costruzione di asole nei marciapiedi. Eseguito lavori di allargamento della pista esistente, da via Arno e fino a via Isonzo (1.440 metri) e da via Marinelli fino a via Alberto d'Andrea (2.040 metri), iniziando dalla demolizione del marciapiede esistente, la realizzazione di spartitraffico con cordoni, l'adeguamento rampe per disabili e fermate bus; l'adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche; l'esecuzione di segnaletica orizzontale e il Taglio delle isole spartitraffico nell'incrocio con via Maresca.