PESCARA. Carte d'identità in bianco rubate nel 2015 dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Pescara: 239 ne sono state trovate in un armadio pieno di vestiti nell'abitazione di un 57enne residente a Montesilvano (Pescara) che è stato quindi denunciato per ricettazione. E' accaduto nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri denominata "A largo raggio", effettuata nel fine settimana.