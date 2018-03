L’AQUILA EUROSERVIZI: NOMINATO LIQUIDATORE

L'AQUILA. L'Assemblea dei soci della Euroservizi.prov.aq, società interamente partecipata dalla Provincia di L'Aquila, ha nominato nei giorni scorsi l'avvocato Andrea Liberatore come presidente liquidatore della stessa, così come stabilito dalle disposizioni legislative della cosiddetta Legge "Madia". "Compito dell'avvocato Liberatore - si legge in una nota della Provincia - sarà quello di accompagnare la società verso la chiusura ma, anche, tracciare il percorso per consentire ai lavoratori di ricollocarsi in altri ambiti societari, soprattutto alla luce delle restituite competenze, da parte della regione Abruzzo, in materia di energia". Nel sodalizio pubblico lavorano nove dipendenti. Il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che ha prioritariamente espresso la preoccupazione di salvaguardare i lavoratori, si è detto "soddisfatto e garantito della scelta, in ragione della consolidata esperienza professionale dell'avvocato Andrea Liberatore che, tra l'altro, ha ricoperto ultimamente, anche il ruolo di commissario straordinario della Comunità Montana dell'Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia".