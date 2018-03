AL VIA I LAVORI AL PONTILE DI VASTO MARINA

VASTO. Sono iniziati i lavori di ripristino e sistemazione del pontile di Vasto Marina. A finanziarli, sono: De Francesco Costruzioni s.a.s. di Castelpetroso, Media Edil s.r.l. di Vasto, Generale Costruzioni s.r.l.di Vasto e Porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia.

Quattro imprese che hanno voluto prestare la propria opera per rifare il look ad una struttura molto frequentata e apprezzata nella nostra città.

«Questo intervento - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è stato, dal nostro insediamento, tra gli obiettivi prioritari per Vasto Marina che è il centro turistico cittadino su cui puntiamo per garantire la piena fruibilità da parte di residenti e turisti. Grazie ai contratti di sponsorizzazione, preziosi strumenti di finanziamento utili per consentire agli Enti locali di garantire i servizi alla cittadinanza, sarà possibile realizzare l’opera evitando di far gravare sui contribuenti l’importo complessivo di circa 88 mila euro».

I lavori prevedono la sistemazione della ringhiera e piano di posa per la passerella, fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in legno, il trattamento delle superfici in calcestruzzo e la loro tinteggiatura.