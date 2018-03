COLONNINE PER RICARICARE AUTO ELETTRICHE SU EDIFICI NUOVI

PIANELLA. Il Comune di Pianella recepirà nel prossimo consiglio comunale la normativa che prevede l’aggiornamento del regolamento edilizio entro la fine dell’anno. Si tratta di una assoluta novità, regolarizzata attualmente, secondo una recente inchiesta pubblicata da ilsole24ore, solo da 4 capoluoghi di provincia in tutta Italia, che prevede l’obbligo di installare sugli edifici non residenziali di nuova costruzione, di dimensione superiori a 500 metri quadri, la predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Si tratta di una normativa, che prende spunto dalla normativa comunitaria, che punta ad incentivare i combustibili alternativi, anticipando la futura diffusione delle auto elettriche con l’intento di perseguire gli obiettivi per la riduzione dell’inquinamento.

Il vincolo scatta anche per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i fabbricati esistenti, ma solo quando sono sottoposti ad una ristrutturazione che coinvolga almeno il 50% della superficie.

In caso di mancato rispetto non si potrà procedere con il rilascio del titolo abitativo.