POTABILIZZATORE ANCORA FUORI USO: ACQUA A SINGHIOZZO

TERAMO. Il potabilizzatore di Montorio al Vomano domani sarà ancora fermo per attività di messa a punto. Dalle verifiche tecniche odierne della Ruzzo Reti, infatti, è emerso che i parametri che misurano la qualità del servizio erogato - fuori norma a causa delle massicce precipitazioni della scorsa settimana - non sono ancora ottimali.

Si tratta di una rottura o di un guasto, ma di una sospensione delle attività in attesa del ripristino dei corretti valori di funzionamento.

Per poter diminuire al massimo gli eventuali problemi di erogazione idrica nell'area interessata (la pianura del Vomano e zone limitrofe), i tecnici della Ruzzo Reti continuano a procedere, come da protocollo, alla chiusura notturna (dalle ore 21 alle ore 6) di alcuni serbatoi, in particolare sono coinvolti quelli di Castelnuovo al Vomano, della pianura di Guardia Vomano, di Colle Marino, di Pagliare di Morro d'Oro e di Santa Lucia di Roseto.