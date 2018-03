PRATOLA. BANDO PER CONCESSIONE STADIO "EZIO RICCI"

PRATOLA. Il bando per l'affidamento in concessione dello Stadio "Ezio Ricci" è stato pubblicato sul sito del Comune di Pratola Peligna. Tra un paio di mesi potrebbe esserci la soluzione definitiva al problema della gestione dell’impianto sportivo, con l'apertura delle buste prevista per il 28 dicembre prossimo. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il concessionario che dovrà farsi carico di realizzare le opere previste nel progetto redatto dal tecnico incaricato appena ci siamo insediati.

Si tratta, tra le altre cose, delle migliorie che permetteranno di avere una struttura adeguata al massimo campionato dilettantistico di calcio. La concessione avrà la durata massima di 15 anni, rinnovabili di ulteriori 5.