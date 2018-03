CONSORZIO BONIFICA SUD. INAUGURATE DUE CENTRALI IDROELETTRICHE

CUPELLO. Sfrutteranno l'acqua del fiume Trigno per una potenza complessiva di 1,5 megawatt le due centrali idroelettriche di proprietà del Consorzio di Bonifica Sud inaugurate questa mattina a Cupello.

Impianti realizzati dalla Floew di Vasto attraverso un progetto di finanza pubblica per un investimento di oltre due milioni di euro. "Un'operazione a costo zero per l'ente - ha spiegato il commissario del Consorzio Franco Amicone - che a partire dal 2018 produrrà ricavi per circa 400 mila euro l'anno (una parte andrà alla ditta realizzatrice) per l'immissione in rete dell'energia prodotta".

Al taglio del nastro presenti il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, il sindaco di Cupello Manuele Marcovecchio e alcune scolaresche. Le turbine utilizzeranno l'acqua del Trigno captata a San Giovanni Lipioni e la rimetteranno in circolo dopo il passaggio negli impianti con un flusso idrico compreso da un minimo di 150 litri al secondo a una portata massima di 900 litri al secondo.