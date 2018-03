AMNESTY INTERNATIONAL, INCONTRO A PESCARA PER CERCARE COMPONENTI

SOLIDARIETA'. ABRUZZO. La Circoscrizione Abruzzo – Molise e il Gruppo 166 di Pescara di Amnesty International, Associazione Onlus impegnata dal 1961 nella difesa dei diritti umani nel mondo, organizzano due incontri finalizzati a cercare nuovi componenti per il locale Gruppo Amnesty di Pescara. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano diventare attivisti/e per i diritti umani contribuendo alla loro difesa. Quest’anno, inoltre, Amnesty International celebra a livello globale, con varie eventi, il suo 50° compleanno per ricordare come in questi anni milioni di persone comuni hanno svolto campagne e dedicato parte del proprio tempo per difendere persone comuni, vittime di violazioni. Gli incontri si svolgeranno a Pescara, mercoledì 27 aprile - ore 18.00 - e venerdì 29 aprile - ore 20.00 - presso la Chiesa Evangelica Valdese (sede del Gruppo Amnesty di Pescara) in via Latina, 32 Pescara. Durante gli incontri verranno illustrati i fini, metodi dell’Associazione e le sue Campagne principali. 19/04/2011 9.37