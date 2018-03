AVEZZANO. CACCA SULL’AUTO E PERSECUZIONE AL VICINO: ARRESTATO

AVEZZANO. È stato arrestato e associato ai domiciliari con l'accusa di stalking per aver perseguitato il vicino di casa. Si tratta di M.L., di 52 anni dell'Aquila, residente ad Avezzano, accusato dagli inquirenti di una serie di atti che avrebbero innescato nel vicino un grave stato di ansia. Sull'ordinanza di custodia cautelare, in particolare, si legge che in un'occasione l'aquilano avrebbe imbrattato di escrementi l'auto della vittima; in un'altra circostanza, invece, gli avrebbe danneggiato l'autovettura lanciandogli, inoltre, un messaggio minatorio per terrorizzarlo. All'aquilano, oltre agli atti persecutori, è stato contestato anche il reato di danneggiamento. La misura cautelare, disposta dal gip di Avezzano, è stata applicata all'uomo in seguito ad una precedente misura di sicurezza che non è servita a tenere lontano il cinquantaduenne dalla vittima.